Роскосмос создал штаб по мониторингу экономического состояния предприятий отрасли

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил создать оперативный штаб по мониторингу экономического состояния предприятий ракетно-космической отрасли. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса по итогам совещания по видео-конференц-связи, распространенном в понедельник.

"Создаю оперативный штаб по мониторингу экономического состояния наших предприятий", - приводятся слова Рогозина в сообщении.

Глава Роскосмоса также попросил руководителей организаций привести объективную информацию о динамике состояния предприятий, ходе контрактной работы, возникающих проблемах и путях их решения.

Совещания с директорами предприятий ракетно-космической отрасли по данному вопросу планируется проводить в режиме видео-конференц-связи в понедельник и четверг.