{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роскосмос создал штаб по мониторингу экономического состояния предприятий отрасли

Глава Роскосмоса также попросил руководителей организаций привести объективную информацию о динамике состояния предприятий, ходе контрактной работы, возникающих проблемах и путях их решения

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил создать оперативный штаб по мониторингу экономического состояния предприятий ракетно-космической отрасли. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса по итогам совещания по видео-конференц-связи, распространенном в понедельник.

"Создаю оперативный штаб по мониторингу экономического состояния наших предприятий", - приводятся слова Рогозина в сообщении.

Глава Роскосмоса также попросил руководителей организаций привести объективную информацию о динамике состояния предприятий, ходе контрактной работы, возникающих проблемах и путях их решения.

Совещания с директорами предприятий ракетно-космической отрасли по данному вопросу планируется проводить в режиме видео-конференц-связи в понедельник и четверг.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Reuters: министры финансов G20 вновь обсудят меры в связи с пандемией 31 марта
По данным агентства, одной из тем, которые стороны намерены обсудить, будет списание долга бедным странам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС