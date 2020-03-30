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Решетников: странам G20 важно сокращать санкционные меры в условиях пандемии

Глава Минэкономразвития отметил, что дополнительный вклад в кризис сегодня вносят многочисленные торговые конфликты, неоправданные ограничения и санкции

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Странам G20 важно сокращать ограничительные меры, прежде всего те, которые затрудняют доступ к медикаментам, продовольствию, оборудованию и технологиям, заявил в понедельник глава Минэкономразвития Максим Решетников, который ранее принял участие во встрече министров торговли стран G20 в режиме видеоконференции.

"Важным совместным шагом видится сокращение таких ограничительных мер, и прежде всего тех, которые блокируют или серьезно затрудняют доступ к медикаментам, продовольствию, оборудованию и технологиям", - заявил Решетников.

Он отметил, что дополнительный вклад в кризис сегодня вносят многочисленные торговые конфликты, неоправданные ограничения и санкции.

По словам Решетникова, пандемия стала серьезным ударом для глобальной экономики и мировой торговли. "Под угрозой - архитектура торговых и инвестиционных связей, глобальных производственных цепочек, которая складывалась за десятилетия глобализации. Мы должны переломить эту опасную тенденцию", - отметил министр.

"В нынешних чрезвычайных условиях как никогда важно максимально сдерживать факторы, дополнительно усиливающие непредсказуемость и нестабильность многосторонней торговой системы. Поэтому призываем сделать все возможное для восстановления нормальной работы и совершенствования ВТО (Всемирная торговая организация - прим. ТАСС) - одного из важных институтов глобального управления", - указал глава Минэкономразвития РФ.

Решетников добавил, что G20 должна выступить локомотивом этой работы.

Кроме того, министр экономического развития выступил за то, чтобы члены ВТО оперативно и добросовестно уведомляли о вводимых мерах. "Призываем всех членов G20 также добросовестно обеспечивать транспарентность своей антикризисной политики", - подчеркнул министр.

Совместное заявление

По итогам встречи министрами было принято совместное заявление о коллективных действиях, направленных на противостояние разрушительному влиянию пандемии на торговлю.

По договоренности министров, "принимаемые странами G20 чрезвычайные меры, направленные на борьбу с последствиями COVID-19, должны быть целевыми, соразмерными, прозрачными и временными, соответствующими правилам ВТО". Министры также единогласно выступили за противодействие спекулятивным практикам и необоснованному повышению цен.

"Договорились способствовать упрощению доступа продукции первой необходимости, включая товары медицинского назначения, в том числе посредством целевого инвестирования и стимулирования производства в этих сферах", - отмечают в Минэкономразвития.

На основе мониторинга торговых мер, связанных с пандемией, и во взаимодействии с международными организациями страны G20 проведут анализ ее влияния на мировую торговлю, инвестиции и глобальные цепочки добавленной стоимости.

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