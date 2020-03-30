США могут возобновить исключения из санкций, позволяющие компаниям из РФ работать в Иране

ТАСС, 30 марта. Власти США готовятся возобновить действие исключений из санкций по Ирану, благодаря которым компании из России, Китая и европейских стран смогут продолжить деятельность по мирному использованию атомной энергетики на ядерных объектах в этой стране. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, в том числе один в США.

По данным агентства, решение о продлении исключений может быть принято официально уже в понедельник. Речь идет о санкциях, которые запрещают компаниям не из США сотрудничать с Организацией по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

По словам источников, в США надеются, что эти меры затруднят для Ирана разработку ядерного оружия.

30 января Минфин США объявил о введении новых санкций против ОАЭИ и ее главы Али Акбара Салехи. Как утверждал спецпредставитель Соединенных Штатов по Ирану Брайан Хук, организация сыграла важную роль в нарушении Тегераном ключевых обязательств в рамках ядерной сделки, заключенной в 2015 году.

5 ноября 2018 года США возобновили санкции в отношении Ирана в полном объеме. Под них подпали экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, компаний и физических лиц. Это произошло после выхода Вашингтона 8 мая 2018 года из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в связи с чем будущее ядерной сделки оказалось под вопросом.