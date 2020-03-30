Глава OMV: падение цен на нефть вызвано коронавирусом и отсутствием усилий ОПЕК

ВЕНА, 30 марта. /ТАСС/. Падение мировых цен на нефть вызвано не только мерами по борьбе с распространением нового коронавируса, но и отсутствием усилий Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) для стабилизации рынков. Такую точку зрения высказал в понедельник председатель правления австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле.

"Мы, разумеется, наблюдаем значительное падение цен на нефть. Это связано не только с кризисом коронавируса, но и с нефтяным кризисом. В особенности ОПЕК не прилагает усилий для стабилизации рынков, - сказал Зеле в эфире телеканала Puls-24. - Мы наблюдаем, как вы заметили, также на наших нефтеперерабатывающих заводах и заправочных станциях очень значительный спад [спроса]. Мы, безусловно, должны реагировать на падение спроса".

По его словам, OMV начала реагировать на сокращение спроса путем снижения расходов для поддержания ликвидности. Зеле рассказал, что правление OMV договорилось о пакете мер экономии размером более 4 млрд евро, который учитывает перенос сроков инвестиций. Кроме того, OMV не исключает возможности сокращения персонала и перевода на неполный рабочий день, но для этого необходимо изучить дальнейшее развитие ситуации вокруг ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса. "Это одна из мер, которую мы также изучаем. В той мере, если нам, к примеру, придется отключить нефтепереработку, если у нас вдруг не будет спроса", - сказал он.

Год экономической рецессии

Председатель правления австрийского нефтегазового концерна OMV рассказал, что 2020 год может стать годом рецессии в мировой экономике.

Как указал Зеле, в настоящее время мировая экономика уже переживает рецессию, которая вызвана падением спроса. В этой связи он ожидает эффективных шагов на политическом уровне для борьбы с кризисом и восстановления экономики.

"Мы переживаем резкий спад спроса. Все зависит от того, как политика сможет в конечном счете урегулировать эту ситуацию. Будут ли приняты меры, которые быстро и без лишней бюрократии смогут помочь экономике, чтобы привести к быстрому восстановлению от кризиса. От этого будет зависеть итог. Я настроен оптимистично, что мы, экономика, сделаем все возможное, чтобы у нас были новые возможности после кризиса коронавируса, - сказал Зеле. - В конечном итоге, я думаю, многие экономические институты уже сегодня исходят из того, что 2020 год станет годом рецессии. И должно случиться чудо, чтобы произошел перелом этой тенденции".