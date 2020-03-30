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СМИ: минобороны США закупает 8 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких

Первые 1400 аппаратов ИВЛ будут поставлены к началу мая

ТАСС, 30 марта. Министерство обороны США начало закупку в общей сложности 8 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в рамках заключенной на выходных сделки. Об этом в понедельник сообщило американское издание The Hill на своем сайте.

По данным издания, аппараты ИВЛ общей стоимостью 84,4 млн долларов будут приобретены у четырех производителей, в том числе, Combat Medical Systems, Hamilton Medical, VyAire Medical и Zoll Medical Corporation. "Предполагается, что поставки начнутся в течение ближайших дней и закончатся в течение нескольких месяцев", - цитирует издание слова официального представителя Пентагона подполковника Майка Эндрюса.

Первые 1400 аппаратов ИВЛ будут поставлены к началу мая, сообщает The Hill.

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