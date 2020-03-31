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Распространение коронавируса нового типа

Reuters: General Motors отложит выпуск новых моделей автомобилей из-за коронавируса

По данным агентства, компания намерена сберечь ликвидные средства на время кризиса, вызванного последствиями нового коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Американская автомобилестроительная компания General Motors (GM) откладывает начало серийного производства нескольких новых моделей автомобилей, чтобы сберечь ликвидные средства на время кризиса, вызванного последствиями нового коронавируса. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на попавшую в ее распоряжение переписку по электронной почте представителей автомобилестроительного гиганта.

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Согласно публикации, GM вынуждена отложить на более поздний срок начало выпуска моделей Cadillac Escalade, GMC Yukon, Chevrolet Tahoe и полноразмерных внедорожников. Компания ранее планировала начать их производство в конце апреля на заводе в Арлингтоне (штат Техас). Это предприятие было временно закрыто вместе с остальными заводами GM и не откроется, пока обстановка в США в связи с распространением коронавируса не нормализируется.

Компания, согласно публикации, также откладывает работы над новыми моделями Chevrolet Equinox, GMC Terrain, Cadillac XT4, Bolt EV, Chevrolet Silverado и GMC Sierra.

18 марта руководство трех американских автомобилестроительных компаний - GM, Ford Motor и Fiat Chrysler - договорилось о временном закрытии всех своих заводов в США из-за распространения коронавируса. Данная мера затронула около 150 тыс. сотрудников этих предприятий.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 720 тыс. человек, зафиксировано около 35 тыс. смертельных исходов.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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