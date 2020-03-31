CNBC: зарплаты руководства Fiat Chrysler временно снизили на 20-50%

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Зарплаты руководителей высшего и среднего звена автомобилестроительной компании Fiat Chrysler временно сокращаются на 20-50% из-за последствий распространения нового коронавируса. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNBC со ссылкой на попавший в его распоряжение циркуляр, подписанный генеральным директором автогиганта Майком Мэнли.

Он назвал причинами такого вынужденного шага "защиту финансового благополучия" компании и "предотвращение увольнения постоянных сотрудников". Мэнли добровольно сократил свою зарплату на 50%. Оклад членов исполнительного совета Fiat Chrysler снижен на 30%, а остальных руководящих сотрудников - на 20%.

Это решение вступает в силу в среду, уточнил телеканал. Возмещение потери в заработной плате ожидается не раньше 15 марта 2021 года.

18 марта руководство трех американских автомобилестроительных компаний - General Motors, Ford и Fiat Chrysler - договорилось о временном закрытии всех своих заводов в США из-за распространения коронавируса. Данная мера затронула около 150 тыс. сотрудников этих предприятий.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 161,8 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли почти 3 тыс. человек, 5 644 выздоровели.