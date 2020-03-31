{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Китае выросли индексы производственного сектора и деловой активности сферы услуг

В Государственном статистическом управлении страны отметили, что это свидетельствует об улучшении положения большей части предприятий

ПЕКИН, 31 марта. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора китайской экономики в марте на фоне улучшения эпидемической ситуации вырос до 52,0 процентных пункта (п. п.) против 35,7 в феврале. Об этом во вторник сообщило Государственное статистическое управление КНР.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В марте PMI производственного сектора составил 52,0 п. п., что свидетельствует об улучшении положения большей части предприятий в текущем месяце. <…> Однако для отражения тенденции необходимо последовательное улучшение показателя на протяжении как минимум трех месяцев. Пока нельзя судить о том, что экономика полностью вернулась к нормальному состоянию [до вспышки COVID-19]", - говорится в сообщении Госстата.

Как следует из документа, PMI крупных компаний в марте вырос на 16,3 процентных пункта, составив 52,6. Показатель для средних предприятий вырос на 16 п. п., до 51,5, для малых - на 16,8, до 50,9 п. п.

Согласно документу, субиндекс производства повысился на 26,3 пункта, до 54,1. Показатель количества новых заказов составил 52,0, что на 22,7 п. п. больше по сравнению с предыдущим месяцем. Подиндекс цен на сырье вырос на 15,1 пункта, до 49,0. Субиндекс занятости достиг 50,9, что на 19,1 пункта больше по сравнению с данными февраля.

Индекс деловой активности сферы услуг

Госстат также сообщил, что индекс деловой активности (PMI) непроизводственного сектора Китая в марте повысился на 22,7 процентных пункта (п. п.), до 52,3. 

"Ситуация в сфере услуг КНР в целом улучшается", - отмечается в документе. "Среди 21 исследуемого сектора, за исключением рынка ценных бумаг, остальные отрасли в разной степени восстановились. Относительно высокие показатели деловой активности продемонстрировали сфера транспорта, розничная торговля, банковская отрасль", - указывается в заявлении.

По итогам третьего месяца, субиндекс новых заказов повысился на 22,7 п. п., до 49,2. Подиндексы закупочных и отпускных цен выросли на 0,1 и 2,2, до 49,4 и 46,1 п. п. соответственно.

Подиндекс предпринимательских оценок и ожиданий вырос на 17,3 процентных пункта, до 57,3. Сфера занятости продемонстрировала рост на 9,8 п. п., до 47,7.

Значение PMI и входящих в него субиндексов в 50 пунктов расценивается как сохранение активности сектора экономики на неизменном уровне. Движение индекса выше этого порога указывает на рост отраслевой активности, ниже - свидетельствует об обратной тенденции.

За 2018 год PMI непроизводственного сектора КНР снизился с 55,3 до 53,8 пункта. К декабрю 2019 года после незначительного повышения и ряда колебаний этот показатель опустился до 53,5.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Эксперты: накоплений россиян при потере работы в среднем хватит на 63 дня
Как отмечает руководитель направления социально-экономических исследований аналитического центра НАФИ Елена Никишова, исследование показывает, что жители России не делали сбережений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС