В Китае выросли индексы производственного сектора и деловой активности сферы услуг

ПЕКИН, 31 марта. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора китайской экономики в марте на фоне улучшения эпидемической ситуации вырос до 52,0 процентных пункта (п. п.) против 35,7 в феврале. Об этом во вторник сообщило Государственное статистическое управление КНР.

"В марте PMI производственного сектора составил 52,0 п. п., что свидетельствует об улучшении положения большей части предприятий в текущем месяце. <…> Однако для отражения тенденции необходимо последовательное улучшение показателя на протяжении как минимум трех месяцев. Пока нельзя судить о том, что экономика полностью вернулась к нормальному состоянию [до вспышки COVID-19]", - говорится в сообщении Госстата.

Как следует из документа, PMI крупных компаний в марте вырос на 16,3 процентных пункта, составив 52,6. Показатель для средних предприятий вырос на 16 п. п., до 51,5, для малых - на 16,8, до 50,9 п. п.

Согласно документу, субиндекс производства повысился на 26,3 пункта, до 54,1. Показатель количества новых заказов составил 52,0, что на 22,7 п. п. больше по сравнению с предыдущим месяцем. Подиндекс цен на сырье вырос на 15,1 пункта, до 49,0. Субиндекс занятости достиг 50,9, что на 19,1 пункта больше по сравнению с данными февраля.

Индекс деловой активности сферы услуг

Госстат также сообщил, что индекс деловой активности (PMI) непроизводственного сектора Китая в марте повысился на 22,7 процентных пункта (п. п.), до 52,3.

"Ситуация в сфере услуг КНР в целом улучшается", - отмечается в документе. "Среди 21 исследуемого сектора, за исключением рынка ценных бумаг, остальные отрасли в разной степени восстановились. Относительно высокие показатели деловой активности продемонстрировали сфера транспорта, розничная торговля, банковская отрасль", - указывается в заявлении.

По итогам третьего месяца, субиндекс новых заказов повысился на 22,7 п. п., до 49,2. Подиндексы закупочных и отпускных цен выросли на 0,1 и 2,2, до 49,4 и 46,1 п. п. соответственно.

Подиндекс предпринимательских оценок и ожиданий вырос на 17,3 процентных пункта, до 57,3. Сфера занятости продемонстрировала рост на 9,8 п. п., до 47,7.

Значение PMI и входящих в него субиндексов в 50 пунктов расценивается как сохранение активности сектора экономики на неизменном уровне. Движение индекса выше этого порога указывает на рост отраслевой активности, ниже - свидетельствует об обратной тенденции.

За 2018 год PMI непроизводственного сектора КНР снизился с 55,3 до 53,8 пункта. К декабрю 2019 года после незначительного повышения и ряда колебаний этот показатель опустился до 53,5.