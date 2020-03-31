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Пандемия коронавируса нового типа

Reuters: авиакомпании США получат субсидии, если докажут возможность выплаты компенсаций

К возможным финансовым инструментам Минфин США отнес купоны, опционы, привилегированные акции, долговые ценные бумаги или векселя, выпущенные заявителями

ТАСС, 31 марта. Министерство финансов США заявило, что авиакомпании и подрядчики, обслуживающие аэропорты, должны будут доказать свою способность выплачивать компенсацию за финансовую помощь, выделяемую в рамках закона о стимулирующих экономику мерах в условиях пандемии коронавируса. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на опубликованные американским Минфином требования.

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По его информации, заявители должны будут предоставить информацию "о финансовых инструментах, с помощью которых может быть выплачена компенсация [за предоставленные субсидии]". К возможным финансовым инструментам Минфин США отнес купоны, опционы, привилегированные акции, долговые ценные бумаги или векселя, выпущенные заявителями.

Отмечается, что подать заявку на получение финансовой поддержки авиакомпании смогут до вечера 3 апреля.

Президент США Дональд Трамп подписал 27 марта закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса. Документ предусматривает предоставление финансовой помощи в размере $25 млрд пассажирским авиакомпаниям, $4 млрд предлагается потратить на поддержку грузовых авиаперевозчиков, а $3 млрд предназначены для фирм-подрядчиков, обслуживающих американские аэропорты.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 163 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли свыше 3 тыс. человек.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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