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Красноярский край выделит на субсидирование перевозок на Севере почти 160 млн рублей

Это позволит выполнить 936 рейс и перевезти 34 470 пассажиров

КРАСНОЯРСК, 31 марта. /ТАСС/. Власти Красноярского края выделят в 2020 году на субсидирование авиаперевозок в районах Крайнего Севера 159,9 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил министр транспорта региона Константин Димитров.

Авиация является единственным круглогодичным средством доставки грузов и людей в районах Крайнего Севера в Красноярском крае.

"Министерством транспорта края ежегодно формируется программа пассажирских перевозок воздушным транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. В рамках государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" предусматриваются субсидии на выполнение данной программы: на 2020 год выделено 159,9 млн руб., что позволит выполнить 936 рейс и перевезти 34 470 пассажиров", - рассказал Димитров.

Он отметил, что в целом в 2019 году на развитие авиатранспортной инфраструктуры и повышение доступности услуг воздушного транспорта для жителей региона из краевого бюджета было выделено 989,4 млн рублей. В то же время министр отметил, что, несмотря на ежегодно растущий объем финансовой поддержки перевозки пассажиров воздушным транспортом из бюджета Красноярского края, ситуация в данном сегменте рынка принципиально не меняется. "Возможности регионального бюджета ограничены", - отметил он.

Для обеспечения внутрирегиональных и местных авиаперевозок на территории региона, по оценкам властей, необходимы дополнительные средства в размере 1,1 млрд рублей.

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