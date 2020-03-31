Дума приняла закон о трехлетней многократной рабочей визе для иностранцев-резидентов ТОР

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли в третьем, заключительном чтении правительственный законопроект, который увеличивает срок действия многократной рабочей визы для иностранных граждан, которые выступают резидентами территории опережающего развития на Дальнем Востоке (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ).

По действующим нормам, максимально возможный срок выдачи такой визы составляет один год, однако авторы инициативы предлагают увеличить его до трех лет. Получить визу смогут как иностранцы, которые заключили трудовые договоры с ТОР или СПВ, так и члены их семей. При этом граждане, которые проводят переговоры о заключении трудовых договоров с ТОР или СПВ, смогут получать многократную деловую визу, которая действует год.

Еще одним условием выдачи визы на срок до трех лет является связь трудовых обязанностей иностранного гражданина с реализацией инвестиционного проекта. Законопроектом также устанавливается пятидневный срок рассмотрения диппредставительством РФ документов на получение виз указанной категории иностранцев. Как отмечают авторы инициативы, реализация законопроекта привлечет на территорию Дальневосточного федерального округа новых инвесторов и будет способствовать улучшению инвестиционного климата в регионе.