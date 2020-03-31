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В Хабаровском крае началась посевная

Сельхозпроизводители увеличивают посевные площади под пшеницу, сою, картофель, свеклу и морковь
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© Александр Рюмин/ТАСС

ХАБАРОВСК, 31 марта. /ТАСС/. Фермеры начали работу по севу ранних зерновых культур в Хабаровском крае, сообщается на сайте регионального правительства. Ситуация с закрытием границ из-за распространения коронавирусной инфекции подняла спрос на местные продукты, в связи с чем сельхозпроизводители увеличивают площади под посевы в этом году.

"Фермеры Вяземского района приступили к севу ранних зерновых культур. Из-за особенностей земледелия именно с сева ячменя, пшеницы и овса в регионе традиционно начинается посевная кампания", - говорится в сообщении. В этом году посевная кампания в регионе началась на две недели раньше. Сроки сдвинулись из-за теплой малоснежной зимы. Первыми работу обычно начинают фермеры и сельхозпредприятия южных районов края, где климат более теплый.

Президент России Владимир Путин ранее утвердил новые параметры доктрины продовольственной безопасности, стратегическая цель которой - надежное обеспечение населения безопасной и качественной сельхозпродукцией. Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в марте заявлял о необходимости повышения уровня продовольственной безопасности в округе с помощью инвестиционных проектов.

Подготовка к посевной кампании в регионе началась заблаговременно. В соседних регионах продолжается закупка семенного материала предприятиями, необходимые объемы ранних зерновых предприятия полностью завезут к середине апреля. Полностью закупка посевного материала завершится в мае, когда хозяйства завезут последние партии картофеля. В этом году посевная площадь сельхозкультур в хозяйствах всех категорий составит 76,6 тыс. га. В прошлом году было засеяно 72 тыс. га. Площади увеличат под пшеницу, ячмень и овес, под сою и под картофель, свеклу и морковь.

Как сообщила ТАСС первый заместитель министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края по экономике Ольга Кравчук, ситуация с закрытием границ из-за распространения коронавирусной инфекции, когда в регионе были проблемы с поставками овощей, сформировала высокий спрос на продукцию местного производства у жителей и предприятий общественного питания. Сейчас трудностей с поставками в крае нет. "Ситуация с коронавирусом благоприятно сказалась на инвестиционной активности в сфере сельского хозяйства. Сельхозтоваропроизводители хотят вкладываться в развитие производств, увеличение площадей под посевы, рост объемов. Повышается интерес к государственным мерам поддержки растениеводства, которые в этом году в общей сумме составляют более 200 млн рублей, что по отдельным направлениям в два и четыре раза больше, чем годом ранее", - сказала Кравчук. Она уточнила, что речь идет о поддержке при закупке семян, сельскохозяйственной техники, при страховании, вводе неиспользуемых земель.

В прошлом году на отрасль сельского хозяйства сильное влияние оказал паводок на Амуре. Из-за подтоплений пострадал урожай на площади 24 тыс. га, по основным видам культур сбор снизился примерно на 20%, а общий ущерб для сельхозорганизаций, фермеров, садоводов и огородников превысил 1 млрд рублей. "По итогам этого года мы ожидаем увеличения сбора картофеля на 8,5%, по овощам, выращиваемым в открытом грунте, - на 7% и тепличным овощам - до 40%", - сказала Кравчук. Сейчас регион закрывает потребность в овощах на 30-40%.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
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