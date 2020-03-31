Госдума уточнила в I чтении правила экспорта драгметаллов и камней из Госфонда России

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, уточняющий, что в рамках госзакупок единственным поставщиком услуги по экспорту драгоценных металлов и камней из Госфонда РФ может быть организация со 100% госучастием. Соответствующие поправки вносятся в закон о госзакупках.

Госконтракты на услуги по продаже на внешнем рынке драгметаллов и драгкамней Госфонда РФ и их экспорту заключались с ФГУП ВО "Алмазювелирэкспорт" как с единственным исполнителем. С 1 апреля 2019 года компания была преобразована из ФУП в АО, 100% акций которого находится в федеральной собственности. При этом в законе о госзакупках отсутствует норма, предусматривающая возможность заключения госконтрактов как с единственным исполнителем с юрлицами, 100% акций которых находится в федеральной собственности, поэтому сейчас заключение госконтрактов должно осуществляться с победителем торгов.

Законопроектом предусматривается включение в перечень случаев, при которых закупка товаров, работ (услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд может осуществляться у единственного поставщика, заключение контракта на оказание услуг по экспорту драгоценных металлов и драгоценных камней из Госфонда для реализации на внешнем рынке, с организациями, 100% голосующих акций которых находится в федеральной собственности, определенными нормативными правовыми актами президента РФ.