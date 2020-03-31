Путин 1 апреля проведет оперативное совещание с правительством

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду проведет оперативное совещание с кабинетом министров. Журналисты в Ново-Огарево не приглашаются, поскольку смогут следить за происходящим в прямом телеэфире, сообщил представителям СМИ во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Завтра Путин проведет совещание с членами правительства - регулярная встреча, профильный вопрос будет связан с сельским хозяйством", - сказал представитель Кремля. Он объяснил выбор темы тем, что "сейчас должна идти посевная кампания". При этом Песков прогнозирует, что будут обсуждаться и "другие вопросы, и, конечно, текущая ситуация".

"Мы снова не приглашаем журналистов в Ново-Огарево (подмосковная резиденция президента - прим. ТАСС)", - отметил представитель Кремля.

"Мы бережем и вас, и бережем себя", - обратился он к представителям СМИ. Песков заверил, что такой формат "на режим освещения [совещания] никак не повлияет, потому что все мероприятие будет проходить в открытом режиме, в режиме прямой трансляции, которую можно будет смотреть по телевизору".

Представитель Кремля также сообщил, что на вторник у главы государства запланирована встреча с руководителем ВЭБ РФ Игорем Шуваловым.

"В целом он регулярно отчитывается президенту о том, как прошел год, что сейчас в приоритете, а в нынешней ситуации <…> у ВЭБ особые задачи, речь пойдет и об этом", - уточнил Песков.