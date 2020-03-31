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Госдума одобрила право правительства вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Совершенные в период действия моратория сделки должников по передаче имущества и принятию обязательств или обязанностей считаются ничтожными

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в пакете мер по борьбе с пандемией в третьем чтении нормы, предоставляющие правительству возможность вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Мораторий может вводиться для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах). Мораторий на возбуждение дел о банкротстве вводится по заявлениям кредиторов на срок, определенный правительством. По решению кабинета министров срок действия моратория может быть продлен, если не отпали обстоятельства, послужившие основанием для его введения.

Заявления кредиторов о признании должника банкротом, поданные в арбитражный суд в период действия моратория, а также поданные до даты введения моратория, вопрос о принятии которых не был решен арбитражным судом к дате введения моратория, будут возвращены судом.

В принимаемом правительством документе о моратории могут быть обозначены отдельные виды экономической деятельности, а также отдельные категории лиц, на которых распространяется действие моратория.

Во время моратория не допускается обращение взыскания на заложенное имущество должников, в том числе во внесудебном порядке, также приостанавливается исполнительное производство по имущественным взысканиям по требованиям, возникшим до введения моратория. Арест с имущества должника при этом не снимается. Состав и размер денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей, возникших до даты введения моратория и заявленных после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, определяются на дату введения моратория. Размер соответствующих денежных обязательств, выраженных в иностранной валюте, возникших до даты введения моратория, определяется в рублях по наименьшему значению курса, установленного на дату введения моратория либо на дату возбуждения дела о банкротстве.

Совершенные в период действия моратория сделки должников по передаче имущества и принятию обязательств или обязанностей считаются ничтожными. Эта норма не коснется сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности должника, если цена имущества, передаваемого по одной или нескольким взаимосвязанным сделкам, или размер принятых обязательств не превышает 1% стоимости активов должника.

Во время действия моратория собрания кредиторов, комитета кредиторов, бывших работников любого должника будут проводиться по решению арбитражного управляющего в заочной форме, при этом заочное голосование может проводиться вне зависимости от числа участников. Если должник представит выданное в период действия моратория письменное согласие кредитора с условиями мирового соглашения, то при подсчете голосов на собрании кредиторов при решении вопроса о заключении мирового соглашения кредитор считается проголосовавшим за заключение такого мирового соглашения.

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