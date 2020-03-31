Матвиенко предлагает снять запрет для бизнеса на импорт в РФ тестов на коронавирус

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила подготовить обращение в правительство с предложением снять ограничение для бизнеса на ввоз в РФ тест-систем для определения коронавируса.

"Выходят руководители крупных компаний, представители бизнеса, очень встревожены тем, что у нас запрет на ввоз различных тест-систем, они беспокоятся о своих рабочих, крупные заводы, что они не могут провести тестирование. Наших тест-систем пока не хватает. Они просят снять запрет, они готовы за свои деньги закупить эти тест-системы и вести регулярные тестирования рабочих", - сказала спикер на заседании во вторник.

"Я прошу подготовить такое обращение в правительство", - подчеркнула Матвиенко.