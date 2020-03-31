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Пандемия коронавируса нового типа

Мосбиржа до 1 июня не будет взимать плату за переподключение пользователей на удаленку

На одного профессионального участника торгов сейчас в среднем приходится по четыре-пять терминалов доступа на биржевые рынки

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Московская биржа с 1 апреля по 1 июня 2020 года не будет взимать плату за новые удаленные рабочие места клиентов. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

"В связи с массовым переводом сотрудников банков, брокеров и других компаний на удаленную работу, Московская биржа с 1 апреля по 1 июня 2020 года не будет взимать разовые и ежемесячные платежи за все новые идентификаторы технического доступа для терминалов MOEX Trade на фондовом, валютном и денежном рынках, необходимые для работы участников торгов", - отмечается в сообщении.

На одного профессионального участника торгов сейчас в среднем приходится по четыре-пять терминалов доступа на биржевые рынки. Сегодня клиенты переводят сотрудников на удаленные рабочие места и дублируют имеющиеся подключения к биржевым рынкам. Ранее биржа подключала до 40 пользователей в месяц, сегодня оформляется до 10 идентификаторов доступа в день, добавили на Мосбирже.

В сообщении торговой площадки также отметили, что льготные условия выдачи новых идентификаторов должны облегчить и удешевить участникам торгов процесс перевода собственной инфраструктуры в режим удаленной работы.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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