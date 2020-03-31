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Туриндустрия Крыма получит налоговые каникулы

Министерство курортов и туризма региона прорабатывает возможные финансовые, налоговые и нормативные инструменты поддержки туристской отрасли

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Туроператоры и турагенты, экскурсионные фирмы, гостиницы и санатории Крыма на фоне распространения в мире коронавируса получат отсрочку по налоговым платежам, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального Министерства курортов и туризма.

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В пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил приостановить в стране размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания на период с 28 марта по 1 июня 2020 года.

"Нормативно-правовые акты, регламентирующие отсрочку, будут подготовлены в течение месяца и коснутся всех налоговых отчислений юридических лиц, включая страховые взносы, начисленные с зарплаты и иных выплат работникам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства отметили, что курортные организации, которые не входят в перечень получивших отсрочку на период до 1 мая 2020 года, могут уже сейчас обратиться в региональное Минтуризма.

"В настоящее время Министерство курортов и туризма Республики Крым прорабатывает возможные финансовые, налоговые и нормативные инструменты поддержки туристской отрасли, которые могут войти во второй пакет мер по поддержке экономики в связи с последствиями распространения коронавирусной инфекции в 2020 году на территории Республики Крым и ее влияния на туристскую сферу экономики", - говорится в сообщении.

Республика Крым в 2018 году впервые побила рекорд по туристическому потоку за весь постсоветский период, приняв 6,8 млн человек, что на 28% больше, чем годом ранее. В 2019 году этот показатель был превышен уже в октябре, а по итогам года на полуострове отдохнули 7,43 млн человек, что на 9,3% выше показателей 2018 года.

Теги
РоссияКрымПандемия коронавируса нового типа
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