Индекс Лондонской фондовой биржи упал на 24,8% за квартал из-за коронавируса

ЛОНДОН, 31 марта. /ТАСС/. Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 из-за пандемии коронавируса упал на 24,8% по итогам I-го квартала 2020 года. На это указывают данные завершившихся во вторник торгов.

По итогам дня FTSE 100, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, прибавил 1,95% (108 пунктов), достигнув 5672 пунктов. Несмотря на то, что лондонский индекс растет второй день подряд, и по итогам прошлой недели прибавил 6,1%, результаты квартала оказались для FTSE 100 худшими с 1987 года. По итогам октября - декабря 1987 года FTSE 100, учрежденный лишь тремя годами ранее, обвалился на 27,6%, до 1 713 пунктов.

1 января 2020 года FTSE 100 находился на отметке 7 542 пункта.