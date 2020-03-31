Граждане и субъекты МСП смогут обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября

Отмечается, что основанием для их установления станет снижение дохода на 30% и более за месяц, предшествующий дате обращения по сравнению со среднемесячным доходом, полученным за 2019 год.

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства смогут до 30 сентября 2020 года обратиться за установлением кредитных каникул. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ.

В Минфине отмечают, что кредитные каникулы предоставляются на период до 6 месяцев. При этом направить требования заемщик может способом, предусмотренным договором или с помощью мобильного телефона, говорится в сообщении.

"Для подтверждения снижения дохода заемщика кредитор вправе запросить у него подтверждающие документы. К ним может относиться справка о доходах, выписка из регистра госуслуг о регистрации гражданина в качестве безработного, лист нетрудоспособности и иные документы. При этом Банк России вправе определить дополнительный перечень документов, достаточных для подтверждения снижения доходов", - сказали в пресс-службе Минфина.

По данным Минфина, в течение льготного периода не допускается: начисление неустойки (штрафа, пени); предъявление требования о досрочном исполнении обязательств; обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки; обращение с требованием к поручителю. Кроме того, заемщик вправе в любой момент времени в течение льготного периода осуществлять досрочное погашение кредита - такие платежи направляются прежде всего в счет погашения основного долга, добавили в Минфине.

Ранее Госдума РФ одобрила во II чтении предоставление гражданам и субъектам МСП кредитных каникул в связи с поручением президента РФ. Ожидается, что Госдума рассмотрит законопроект в третьем чтении 1 апреля.