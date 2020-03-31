Медведчук назвал издевательством принятие Радой закона о земле ради кредита МВФ

КИЕВ, 31 марта. /ТАСС/. Голосование за закон о продаже земли в парламенте ради нового кредита Международного валютного фонда больше похоже на "издевательство над страной", а не помощь в условиях тяжелого времени эпидемии коронавируса. Такое мнение в интервью украинским телеканалам выразил во вторник глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Рады Виктор Медведчук.

"То, что было (голосование в Раде - прим. ТАСС), - это нонсенс: власть попыталась протянуть то, на что ей указали, и чтобы выжить в этой ситуации. Но этого не надо, чтобы выживать. Это надо только для [выполнения] указаний МВФ, Фонда Сороса и других международных финансовых организаций, которые заинтересованы в разграблении украинских земель", - заявил политик.

По его словам, Украина в условиях связанных с эпидемией ограничений, которые крайне негативно сказываются на экономике, должна была не брать новый кредит, а сообщить МВФ о невозможности выполнять уже имеющиеся обязательства. "Власть должна занять позицию, нацеленную на реструктуризацию долгов", - настаивал он.

Политик назвал цинизмом поведение фонда, который вынуждает страны принимать подобные решений ради кредита. "Это цинизм, с которым действует МВФ по отношению к Украине, который, к сожалению, воспринимается нашей властью. Зеленский не должен идти по пути соглашательства с тем, что кто-то не просто не уважает его страну, а издевается над страной в такое тяжелое время", - отметил Медведчук.

Верховная рада в ночь на вторник приняла закон о рынке земли, без которого МВФ отказывался предоставить Украине очередной кредит. Как заявил президент страны Владимир Зеленский, фонд требует открыть рынок земли, после чего Украина может рассчитывать на кредит до 8 млрд долларов.

На Украине по состоянию на утро вторника зарегистрировано 549 случаев заражения коронавирусом, 13 человек умерли.