Постпред РФ призвал расширить состав участников механизма INSTEX для расчетов с Ираном

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Действие механизма Евросоюза по финансовым расчетам с Ираном INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, "Инструмент для поддержки торговых обменов") нужно распространить на поставки Тегерану подсанкционных товаров. Состав его участников требуется расширить за пределы ЕС, считает постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Поскольку экстерриториальные санкции США еще не отменены, нужно быстрее распространять деятельность INSTEX на поставки в Иран подсанкционных товаров и расширять состав участников этого механизма за пределы ЕС", - написал Ульянов на своей странице в Twitter.

Дипломат отметил, что это диктуется гуманитарной необходимостью. Он также поздравил страны Евротройки с осуществлением первой сделки с Ираном по поставке медикаментов.

31 марта МИД ФРГ информировал, что Франция, Германия и Великобритания провели первую сделку с Ираном по поставке товаров медицинского назначения с использованием INSTEX, который был создан в январе 2019 года для обеспечения банковских операций в условиях санкций США.