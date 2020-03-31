В ЕС заявили, что многолетний бюджет должен быть адаптирован к кризису из-за коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Многолетний бюджет Евросоюза на 2021-2027 годы, который все еще не согласован странами - членами сообщества, должен быть адаптирован к возникшему из-за вспышки коронавируса кризису. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам видеоконференции во вторник с председателями Еврокомиссии, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Еврогруппы.

"Чтобы дать толчок европейской экономике, мы должны будем использовать все имеющиеся рычаги, как на национальном, так и на европейском уровне. Бюджет ЕС должен быть адаптирован к этому кризису. Пришло время мыслить нестандартно. Следует рассмотреть любой вариант, совместимый с [Лиссабонским] договором ЕС", - сказал он.

По его словам, единственный способ выйти из кризиса - найти "общую стратегию в духе солидарности". "Мы изучаем различные пути реагирования на социально-экономические последствия этой пандемии. Единственный путь вперед - это общая стратегия в духе солидарности", - сказал Шарль Мишель, подчеркнув, что "необходимы скоординированная стратегия, всеобъемлющий план восстановления и беспрецедентные инвестиции".