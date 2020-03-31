{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В ЕС заявили, что многолетний бюджет должен быть адаптирован к кризису из-за коронавируса

По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, единственный способ выйти из кризиса - найти "общую стратегию в духе солидарности"

БРЮССЕЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Многолетний бюджет Евросоюза на 2021-2027 годы, который все еще не согласован странами - членами сообщества, должен быть адаптирован к возникшему из-за вспышки коронавируса кризису. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам видеоконференции во вторник с председателями Еврокомиссии, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Еврогруппы.

"Чтобы дать толчок европейской экономике, мы должны будем использовать все имеющиеся рычаги, как на национальном, так и на европейском уровне. Бюджет ЕС должен быть адаптирован к этому кризису. Пришло время мыслить нестандартно. Следует рассмотреть любой вариант, совместимый с [Лиссабонским] договором ЕС", - сказал он.

По его словам, единственный способ выйти из кризиса - найти "общую стратегию в духе солидарности". "Мы изучаем различные пути реагирования на социально-экономические последствия этой пандемии. Единственный путь вперед - это общая стратегия в духе солидарности", - сказал Шарль Мишель, подчеркнув, что "необходимы скоординированная стратегия, всеобъемлющий план восстановления и беспрецедентные инвестиции".

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Почти 26 тыс. рабочих мест создано в ТОР на Дальнем Востоке за пять лет их работы
Общий объем заявленных инвестиций в проекты ТОР составляет 2,9 трлн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС