Трамп заявил, что не одобрял отсрочку пошлин на ряд импортных товаров

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что не принимал решение об отсрочке на 90 дней пошлин на ряд иностранных товаров.

"Я ничего не делал относительно пошлин, не знаю, кто это распространяет, - сказал он во вторник на брифинге в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос. - В рамках [первой фазы торгового соглашения] Китай платит нам 25% от 250 млрд. Я провел с [председателем КНР] Си Цзиньпином замечательный и продуктивный разговор, мы не затрагивали эту тему. Говорили о многом, в основном о вирусе".

"Это неверная информация. Если мы соберемся что-то делать, я рад буду вам сообщить", - добавил президент.

Как сообщило во вторник агентство Bloomberg, администрация США утвердила предложение об отсрочке на три месяца взимания пошлин на импорт ряда зарубежных товаров. По данным его источников, решение будет оформлено отдельным указом, который может быть опубликован на этой неделе. Согласно публикации, решение не затронет пошлины на импорт товаров и услуг, введенные или повышенные администрацией Трампа в качестве мер принудительного порядка. В качестве примера приводится продукция КНР и изделия из стали и алюминия.