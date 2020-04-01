Хайнань выпустил первую в Китае серию бумаг CMBS для турсектора объемом $987 млн

САНЬЯ, 1 апреля. /ТАСС/. Китайская компания Fosun Tourism Group (входит в конгломерат Fosun International) сообщила о планах выпуска ценных бумаг, обеспеченных закладными на коммерческую недвижимость (CMBS), общим объемом 7 млрд юаней (около $987 млн) для привлечения средств для своего туристического бизнеса. Как сообщило издание "Хайнань жибао", это первый подобный выпуск на нужды туристической отрасли в Китае.

Обеспечением для ценных бумаг будут выступать принадлежащие компании фешенебельный отель Atlantis Sanya и прилегающий к нему аквапарк, а также 100% капитала их компании оператора Hainan Atlantis Business and Tourism Development, а также ее операционная прибыль и банковские счета.

Срок действия ценных бумаг составит 24 года. Доля привилегированных CMBS с рейтингом ААА составит 6,8 млрд юаней (около $959 млн), фиксированный доход по ним установлен на уровне 5%, а выплаты будут проводиться раз в полгода.

Реализацией ценных бумаг будут совместно заниматься компании Tebon Haitong, Haitong Zhengquan, Guotai Junan Securities и CITIC Securities.

Отель Atlantis Sanya построен холдингом Fosun и был открыт в 2018 году. Объект включает в себя гостиницу, аквапарк, крупнейший в мире аквариум под открытым небом, дельфинарий, многочисленные рестораны и торговые точки. Некоторые номера отеля расположены под водой, а их окна выходят в аквариум.

Океанариум на территории отеля вмещает более 13,5 млн литров морской воды и является местом обитания для 86 тыс. рыб и морских существ, включая акул и скатов. Гостям и постояльцам также предлагается услуга по погружению в аквариум с аквалангом.