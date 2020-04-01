Морской торговый порт Махачкалы стал победителем Всероссийского конкурса "Лидер отрасли"

МАХАЧКАЛА, 1 апреля. /ТАСС/. Махачкалинский морской торговый порт (ММТП) стал победителем Всероссийского конкурса "Лидер отрасли" по итогам деятельности в прошлом году. Об этом сообщил журналистам в среду помощник гендиректора порта Алик Абдулгамидов.

"Федеральное агентство морского и речного транспорта подвело итоги ежегодного конкурса "Лидер отрасли" за 2019 год. Экспертная комиссия Росморречфлота в номинации "Морская стивидорная компания" признала победителем Махачкалинский морской торговый порт", - сообщил Абдулгамидов.

По его словам, церемония награждения победителей состоялась в Москве на итоговом заседании коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта и Общественного совета при Росморречфлоте, им вручили вымпелы "Лидер отрасли" и свидетельства.

"Оптимальные управленческие решения, гибкая тарифная политика и способность коллектива мобилизоваться в нелегких экономических условиях обеспечили предприятию хорошие производственные показатели. Махачкалинский морской торговый порт по итогам работы за 2019 год стал бесспорным лидером среди всех портов страны по динамике роста. Объем перевалки грузов в дагестанском порту в прошлом году вырос почти в 2 раза и составил около 4,7 млн т", - цитирует Абдулгамидов представителей оргкомитета конкурса.

Конкурс "Лидер отрасли" учрежден Федеральным агентством морского и речного транспорта в 2013 году. Он проводится среди подведомственных Росморречфлоту и коммерческих организаций морского и речного транспорта и направлен на популяризацию достижений и повышение престижа отрасли.

Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, который принимает суда длиной до 150 м и осадкой до 4,5 м. Инфраструктура порта включает сухогрузную гавань с перегрузочным комплексом мощностью 3 млн т в год, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров мощностью до 1,2 млн т в год, железнодорожный и автопаромный терминалы мощностью 1,3 млн т, зерновой терминал мощностью 0,5 млн т в год.