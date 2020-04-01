Работа метро в Ереване приостановлена из-за коронавируса до 12 апреля

ЕРЕВАН, 1 апреля. /ТАСС/. Комендант чрезвычайного положения Армении, вице-премьер Тигран Авинян принял решение приостановить работу столичного метрополитена до 12 апреля с целью предотвращения распространения в стране нового коронавируса. Об этом в среду написала в Facebook пресс-секретарь ереванского метрополитена Татев Хачатурян.

"Дорогие друзья, решением коменданта Авиняна деятельность метрополитена приостановлена до 12 апреля", - написала она.

Ранее другим решением коменданта ЧП Армении также приостановлена работа общественного транспорта, в стране работают только службы такси и железнодорожное сообщение. Также ужесточается режим карантина, все граждане должны продолжать режим самоизолирования в своих домах или по другому выбранному адресу.

В настоящий момент в Армении зафиксировано три летальных исхода от коронавируса нового типа, инфицирован 571 человек.