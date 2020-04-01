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Власти Москвы упростили получение субсидий на лизинг для промпредприятий

Ранее можно было заключить договор только с той организацией, которая имеет опыт оказания лизинговых услуг не менее пяти лет, а также размер лизингового портфеля не менее миллиарда рублей

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Правительство Москвы упростило требования к лизинговым компаниям, с которыми заключают договоры на аренду оборудования промышленные предприятия - участники программ субсидирования, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Ранее предприятие-участник программы субсидирования могло заключить договор лизинга только с той организацией, которая имеет опыт оказания лизинговых услуг не менее пяти лет, а также размер лизингового портфеля не менее миллиарда рублей. Изменения, внесенные в постановление правительства Москвы, отменяют такие требования и позволяют расширить число потенциальных партнеров, а значит - стимулировать конкуренцию в этой сфере", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

В настоящее время для промышленных предприятий в Москве действуют программы субсидирования на уплату процентов по кредиту и лизинговых платежей на отдельные виды оборудования, на возмещение части затрат по техприсоединению и уплате процентов по кредитам на развитие имущественного комплекса и индустриального парка.

"Сегодня в Москве существует несколько программ субсидирования промышленных предприятий, которые позволяют им обеспечивать себя необходимым оборудованием, развивать материальную базу и технологические мощности. С 2012 года со столичными промпредприятиями заключены договоры по 178 субсидиям на 3,828 млрд рублей", - приводит пресс-служба слова главы департамента Александра Прохорова.

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