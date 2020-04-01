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Важнейший порт Сахалинской области повысил тарифы на проезд автотранспорта

Стоимость проезда теперь будет составлять 3 500 рублей за автомобиль весом до 3,5 т и 8 000 рублей за транспорт от 3,5 т
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© Владимир Сергеев/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 апреля. /ТАСС/. Руководство Холмского торгового порта, расположенного на юге Сахалина и обеспечивающего морское сообщение между островом и материком, в среду в связи с ростом цен на топливо и электроэнергию приняло решение с 8 апреля в разы увеличить тарифы для перемещения автомобильного транспорта, сообщила пресс-служба правительства региона.

В конце 2019 года руководство порта информировало о намерении повысить тарифы на перевозку в несколько раз. Некоторые перевозчики отказались платить, в результате чего разгрузка и получение грузов остановились, а выезд в самом порту был заблокирован. Региональные власти выступили против необоснованного роста тарифов, так как порт в городе Холмске является ключевым морским транспортным узлом области. Движение в порту было возобновлено 5 января, а тарифы остались на уровне 2019 года.

"Автотранспорт в Холмском порту с 8 апреля будет передвигаться по новым тарифам. Такое решение приняло руководство Холмского морского торгового порта. При этом была достигнута договоренность с областными властями, чтобы новая цена была экономически обоснованной и существенно не повлияла на стоимость социально значимых товаров", - говорится в сообщении.

Ранее проезд автомобиля весом до 5 т стоил 1 315 рублей с НДС, от 5 т - 3 076 рублей. С учетом инфляции, роста цен на топливо и электроэнергию старые тарифы могли привести к убыткам и банкротству предприятия. Новая стоимость проезда в морской гавани будет составлять 3 500 рублей за автомобиль весом до 3,5 т и 8 000 рублей за транспорт от 3,5 т.

Руководство порта уже уведомило перевозчиков о новых тарифах и заверило, что повышение цен существенно не отразится на стоимости товаров. К примеру, средняя нагрузка фуры, прибывающей на Сахалин с материка, составляет 20 т. Разница между старым и новым тарифами здесь составит 5 000 рублей. Если разделить эту сумму на 20 000 кг, получится 25 копеек. Такова разница в стоимости за перевозку 1 кг груза.

"Сейчас пока непонятно, как именно были произведены расчеты новых тарифов. Надеемся, что руководство порта сдержит слово о том, что тарифы не повлияют на стоимость товаров. Кроме того, надеемся, что наши соседи по другую сторону пролива (порт Ванино, Хабаровский край) не примут решение и со своей стороны поднять цены из-за того, что это сделали у нас", - прокомментировали ТАСС в правительстве области.

Холмский торговый порт

Холмский торговый порт расположен на западном побережье южной части острова Сахалин. Он задействован в паромной переправе Холмск - Ванино, являющейся единственным водным способом перевозки с Сахалина на материк и обратно. Паромы, работающие на линии, перевозят ежегодно более 25 тыс. пассажиров. Грузооборот порта превышает 2,5 млн тонн грузов в год. К переработке в торговом порту принимаются все грузы, кроме наливных. Основу грузооборота составляют каботажные грузы, перевозимые на железнодорожно-автомобильных паромах, курсирующих между Холмском и Ванино.

Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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