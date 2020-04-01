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Госдума приняла закон об особом порядке закупок на территории Крыма и Севастополя

Депутаты также проголосовали за поправки к закону о распространении обозначенных в документе принципов закупок на приобретение оборудования и техники

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, устанавливающий до 31 декабря 2022 года особый порядок закупок на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Документ инициирован группой депутатов Госдумы от фракции "Единая Россия".

Закон устанавливает до 31 декабря 2022 года особый порядок закупок на территории Крыма и Севастополя. Заказчикам, уполномоченным органам, уполномоченным учреждениям предоставляется право выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в порядке, который согласован с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и установлен нормативными правовыми актами Крыма и Севастополя, для закупок работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства (включая автодороги), работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, работ по благоустройству территорий для обеспечения государственных нужд.

При этом расчеты по контрактам, заключаемым по нормативным правовым актам Крыма и Севастополя, подлежат казначейскому сопровождению в порядке, установленном бюджетным законодательством РФ.

Также депутаты проголосовали за поправки к закону о распространении обозначенных в документе принципов закупок на приобретение оборудования и техники.

Изменения, вносимые законом, будут способствовать созданию условий для сбалансированного устойчивого развития экономики и социальной сферы Крыма и Севастополя, в частности - развитию инфраструктуры, обеспечению эффективного функционирования сети автомобильных дорог и надежности инженерной инфраструктуры, говорится в заключении комитета Госдумы по экономической политике.

Теги
РоссияКрымСевастополь
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