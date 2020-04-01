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Бизнес предложил использовать электронную подпись в досудебном урегулировании споров юрлиц

Это поможет снизить нагрузку на судебную систему и избежать значительного числа банкротств компаний, считают в "Деловой России"

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Общественная организация среднего и крупного бизнеса "Деловая Россия" предложила использовать электронную цифровую подпись (ЭЦП) при заключении медиативного соглашения между юридическими лицами в исполнительном производстве. Это поможет снизить нагрузку на судебную систему и избежать значительного числа банкротств компаний, сообщила ТАСС в среду общественный уполномоченный по защите предпринимателей в уголовном процессе при бизнес-омбудсмене Москвы, член генсовета "Деловой России" Екатерина Авдеева.

Соответствующие предложения были направлены в адрес Минэкономразвития России в рамках изменения программы "Трансформации делового климата".

"Мы предлагаем использовать электронную цифровую подпись для заключения медиативного соглашения сторон в рамках исполнительного производства. Такая мера в момент, когда суды прекратили свою работу, позволит избежать запуска процесса банкротств компаний и даст возможность урегулировать споры между юридическими лицами в досудебном порядке", - сказала собеседница агентства.

Авдеева подчеркнула, что стороны редко идут заключать соглашение в судебном порядке. Вопрос мог бы быть решен путем передачи полномочий на утверждение медиативного соглашения главным судебным приставом - исполнителем территориального подразделения с помощью ЭЦП.

"Утверждение медиативного соглашения, которое будет фиксировать достигнутые договоренности и иметь силу исполнительного документа, снизит нагрузку на судебную систему и позволит сторонам справедливо и своевременно урегулировать вопрос, не откладывая решение во времени. Возможно, введение утверждения медиативного соглашения и договора цессии с переходом права требования с использованием электронной цифровой подписи можно применить в тестовом режиме", - отметила Авдеева.

О "Трансформации делового климата"

План "Трансформации делового климата" - это комплексные меры по упрощению административных процедур, с которыми сталкивается бизнес. План должен помочь справиться с задачей, которую поставил президент России Владимир Путин в 2019 году - к 2024 году войти в первую двадцатку рейтинга Doing Business и увеличить к 2024 году долю инвестиций в экономике до 25%. План содержит 16 направлений развития - городское строительство, таможенное регулирование, защита счетов от блокировок, стимулирование инвестиций, развитие экспорта, экология.

Курирует выполнение плана первый вице-премьер Андрей Белоусов, а значительную часть вопросов будут контролировать руководитель аппарата правительства РФ, вице-премьер Дмитрий Григоренко, курирующая сельское хозяйство вице-премьер Виктория Абрамченко и вице-премьер по вопросам строительства Марат Хуснуллин, сообщал ранее источник ТАСС в финансово-экономическом блоке правительства. Разработка плана остается за Минэкономразвития.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБелоусов, Андрей РэмовичАбрамченко, Виктория ВалериевнаХуснуллин, Марат ШакирзяновичГригоренко, Дмитрий Юрьевич
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