В Крыму начали выдавать беспроцентные кредиты под выплату зарплаты

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), являющийся системообразующим в Крыму, приступил к выдаче беспроцентных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса на выплату заработной платы своим работникам, сообщила в среду зампредседателя Совета министров - министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина в России с 30 марта по 3 апреля введен режим самоизоляции для сокращения темпов распространения коронавирусной инфекции в стране. Многие организации в связи с этим не работают или работают в удаленном режиме.

"Утвержден список системообразующих предприятий, где численность работающих более 500 человек. Было принято решение. РНКБ вошел в перечень банков, которые будут выдавать беспроцентные кредиты под выплату заработной платы. Банк работает, мы на связи. Предприятия могут получать беспроцентные кредиты, обращайтесь", - сказала Кивико в ходе ежедневного доклада о предотвращении распространения в регионе новой коронавирусной инфекции.

Вице-премьер не сообщила, сколько предприятий уже обратилось за кредитами. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил собрать информацию у каких предприятий нет денег на выплату заработной платы. "Задержек с выплатой зарплат в Крыму быть не должно. Средства должны поступать своевременно", - подчеркнул он.

Ранее в марте 2020 года пресс-служба РНКБ сообщала, что банк разрабатывает программу реструктуризации кредитов для представителей малого и среднего бизнеса с отсрочкой погашения основной суммы до шести месяцев. Кредитные каникулы будут распространяться на сферы транспорта, гостиничной и торговой недвижимости, сферы услуг и т. д., чей бизнес пострадал от последствий пандемии.

РНКБ - системообразующий банк Республики Крым со 100% государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. Банк обслуживает более 2,2 миллиона физических лиц и около 85 тыс. корпоративных клиентов.