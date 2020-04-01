Росатом готов начать производство компонентов для аппаратов ИВЛ

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. "Русатом - Аддитивные Технологии" (РусАТ, входит в топливную компанию Росатома - ТВЭЛ) изготовил опытные образцы и готов начать 3D-печать клапанов Вентури, применяемых в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом говорится в сообщении ТВЭЛ.

Клапаны Вентури применяются совместно с аэрозольными масками для дозированной оксигенотерапии и обеспечивают пониженные концентрации подаваемого кислорода. Они рассчитаны на использование в течение нескольких часов и требуют замены, то есть по сути являются расходными материалами. Потребность в этих компонентах многократно возросла в связи с пандемией коронавируса COVID-19, и многие страны столкнулись с дефицитом таких клапанов.

ТВЭЛ отмечает, что производственные мощности РусАТ позволяют изготавливать порядка 300 клапанов еженедельно. При изготовлении используется биосовместимый полимер, изделие не требует дополнительной обработки.

Глава Росатома Алексей Лихачев, слова которого приводятся в сообщении, отмечает, что госкорпорация направила информацию о возможностях производства клапанов Вентури в Минздрав России, МЧС России, Минобороны России и в Роспотребнадзор. При необходимости производство клапанов может быть начато в ближайшее время.

"Предприятия российской атомной отрасли мобилизуют свои возможности для борьбы с пандемией коронавируса. Все компании Росатома, специализирующиеся на медицинской тематике и оборудовании, ищут производственные и интеллектуальные возможности для быстрой переориентации на выпуск оборудования и расходных материалов, которые необходимы медикам для борьбы с коронавирусом", - сказал Лихачев. В сообщении отмечается, что помимо клапанов, с помощью 3D-печати могут производиться дыхательные маски, респираторы и другие медицинские изделия.

Деятельность РусАТ сосредоточена на четырех ключевых направлениях: производство линейки 3D-принтеров и их компонентов, создание материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработка комплексного программного обеспечения для аддитивных систем, а также выполнение услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство (в том числе в части организации центров производства).