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Свыше 10 тыс. т продуктов поступает в столичный регион по железной дороге ежедневно

Около 7 тыс. т приходится на мясо, рыбу, овощи, фрукты, масло, сахар, консервы, крупы

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Поезда каждый день доставляют в Москву и Подмосковье более 10 тыс. т продовольственных грузов, МЖД обеспечивает своевременную доставку социально значимых грузов в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщила в среду пресс-служба компании.

Из этого объема 7 тыс. т приходится на мясо, рыбу, овощи, фрукты, масло, сахар, консервы, крупы. Грузы доставляются на станции Селятино, Солнечная, Кунцево-2, Бескудниково и ряд других. На станциях Москва-товарная-Смоленская и Холщевики, расположенных вблизи крупных мукомольных комбинатов, ежедневно осуществляется выгрузка 3 тыс. т зерна.

"В условиях сложной эпидемиологической обстановки на МЖД принимаются все усилия для обеспечения своевременной и надежной доставки социально значимых грузов и отправки вагонов по назначению", - приводятся в сообщении слова начальника МЖД Михаила Глазкова.

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