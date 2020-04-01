Бастрыкин предложил ввести конфискацию сверхлегких самолетов за нарушения закона

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил ввести конфискацию сверхлегких самолетов у нарушителей закона.

"Возможно увеличить размеры штрафов и ввести конфискацию воздушного судна, являющегося орудием или предметом совершения правонарушения. Подчеркну, что наши предложения были восприняты. С участием представителей ведомства начата работа по их реализации на площадке правительства Российской Федерации", - сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".

Он отметил, что проведенный следствием анализ причин авиапроисшествий говорит о необходимости более детально регламентировать правовой статус пилотов сверхлегких самолетов. По словам главы СК, нужно разработать механизм непрерывного мониторинга летной годности воздушных судов и выполнения полетов частными пилотами.