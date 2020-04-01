{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бастрыкин предложил ввести конфискацию сверхлегких самолетов за нарушения закона

По словам главы СК, нужно разработать механизм непрерывного мониторинга летной годности воздушных судов

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил ввести конфискацию сверхлегких самолетов у нарушителей закона.

"Возможно увеличить размеры штрафов и ввести конфискацию воздушного судна, являющегося орудием или предметом совершения правонарушения. Подчеркну, что наши предложения были восприняты. С участием представителей ведомства начата работа по их реализации на площадке правительства Российской Федерации", - сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".

Он отметил, что проведенный следствием анализ причин авиапроисшествий говорит о необходимости более детально регламентировать правовой статус пилотов сверхлегких самолетов. По словам главы СК, нужно разработать механизм непрерывного мониторинга летной годности воздушных судов и выполнения полетов частными пилотами.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
Реклама на ТАСС
Путин подписал закон о выводе бизнеса из-под статьи УК о преступных сообществах
Под действие закона попадут бизнес-структуры, которые не были заведомо созданы с криминальными целями
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС