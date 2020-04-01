Исследование: россияне за последнюю неделю стали чаще покупать алкоголь

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Российские потребители за последнюю неделю сократили общие траты, но стали чаще покупать алкоголь, расходы на который выросли более чем на 20%. Об этом сообщается в исследовании лаборатории Сбербанка "СберДанные" потребительской активности россиян с 23 по 29 марта.

"Общий всплеск потребительских расходов подходит к концу. Сокращение трат с 23 по 29 марта составило 6,2% к предшествующей неделе. Объем трат в реальном выражении вернулся на прошлогодний уровень. Прирост к сопоставимой неделе 2019 года составляет лишь 0,2%. Наиболее сильный рост зафиксирован в категории "Винные магазины" (+21,9% неделя к неделе, +31,8% в годовом выражении)", - указано в исследовании.

Кроме того, с 23 по 29 марта россияне снизили расходы на поездки. Так, траты на такси, каршеринг, парковки и платные дороги были на 20-50% ниже, чем годом ранее. "Очевидно, россияне начинают сознательно минимизировать передвижения внутри населенных пунктов. Это логически сочетается с резким сокращением трат в категории "Развлечения" (-78,1% по сравнению с сопоставимой неделей 2019 года), а также в сегментах "Одежда, обувь и аксессуары" (-51%) и "Кафе, рестораны" (-42,6%)", - указывается в исследовании.

Россияне, по данным Сбербанка, также снизили туристические расходы - на бронирование номеров в отелях в России (почти в два раза ниже уровня 2019 года), на авиабилеты (-83%), на услуги турагентств (-90%). "Аналитики "СберДанных" полагают, что такой результат отчасти стал следствием активных возвратов билетов и туров. Порядка половины текущей выручки компаний в этих секторах, по их оценкам, может приходиться на компенсацию отмененных бронирований", - указано в исследовании.

В Сбербанке полагают, что по итогам марта будет зафиксирован всплеск расходов благодаря двум неделям активных продаж в таких крупных категориях, как продовольствие и бытовая техника.