Власти Чукотки увеличили размер грантов для бизнеса, пострадавшего от коронавируса

АНАДЫРЬ, 1 апреля, /ТАСС/. Власти Чукотки увеличили с 500 до 700 тыс. рублей грантовую поддержку начинающих предпринимателей, а для социальных предпринимателей ввели отдельные гранты в размере до 200 тыс. рублей в рамках реализуемых мер поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавирусной инфекции. Об этом губернатор Чукотки Роман Копин сообщил в среду на своей официальной странице в соцсети Instagram.

Президент РФ Владимир Путин 25 марта в обращении к гражданам страны предложил ряд мер по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавируса. В частности, он предложил предоставить МСП отсрочку по всем налогам (за исключением НДС) на полгода, ввести на тот же срок отсрочку по выплате банковских кредитов, а также снизить ставку страховых взносов для зарплат больше МРОТ.

"Сегодня на Чукотке 1 401 представитель МСП, всего в отрасли занято около 4 000 человек. Правительство РФ делает многое для поддержки предпринимателей в это непростое время, и мы со своей стороны приняли ряд важных мер. Мы увеличиваем размер поддержки на оплату процентов по инвестиционным кредитам и кредитам на северный завоз, вводим мораторий до 1 мая на проверки всех уровней, работаем над введением временной отсрочки арендных платежей по государственному имуществу и вариантами поддержки субъектов МСП в городах с оплатой части расходов на коммунальные услуги. Также мы сохранили и увеличили с 500 до 700 тыс. рублей грантовую поддержку начинающих предпринимателей и ввели отдельные гранты для социальных предпринимателей до 200 тыс. рублей", - написал глава Чукотки.

Он добавил, что принятые меры не окончательные и будут дорабатываться с учетом обратной связи от самих предпринимателей.

Раннее микрокредитная организация Чукотки разработала для предпринимателей округа, пострадавших от распространения коронавируса, льготный продукт "Антикризис". Он позволяет получить кредиты на льготных условиях и отсрочку по платежам уже имеющихся займов. Этой возможностью уже воспользовалась владелица одного из фитнес-клубов Чукотки.

На Чукотке случаев заражения коронавирусом пока не выявлено.