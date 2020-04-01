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Транзитные контейнерные ж/д перевозки по РФ выросли в I квартале на 3,4%

Как пояснили в Минтрансе, положительной динамике способствует постепенное восстановление промышленного производства и внешней торговли Китая

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Объем транзитных контейнерных перевозок железнодорожным транспортом по территории России в первом квартале 2020 года составил 132,9 тыс. TEU (аналог 20-футового контейнера), что на 3,4% больше, чем за первые три месяца 2019 года. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.

"В условиях непростой экономической обстановки железная дорога остается самым надежным и устойчивым видом транспорта. Несмотря на мировые тенденции к снижению производства в связи с мерами по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, железнодорожники наращивают объемы контейнерных перевозок", - подчеркивается в пресс-релизе министерства.

Положительной динамике контейнерных перевозок, отметили в Минтрансе, способствует постепенное восстановление промышленного производства и внешней торговли Китая после снятия части мер, направленных на ограничение распространения коронавируса.

Эти меры, в первую очередь, затрагивали ключевые китайские провинции зарождения экспортных грузопотоков. Работа многих предприятий была затруднена в связи с нехваткой рабочей силы, поскольку часть персонала оставалась в зоне карантина, а перемещение населения было ограничено, что также повлияло на работу всего транспортного комплекса. В связи с этим в феврале объемы транзитных перевозок Китай - Европа - Китай сократились до 14,7 тыс. TEU - это на 20,5% меньше по отношению к февралю прошлого года.

С постепенным восстановлением ситуации объем транзитных контейнерных перевозок по российской территории за март достиг 49,1 тыс. TEU - рост на 13,1% к аналогичному периоду 2019 года.

"Как в Китае, так и в Европе железнодорожный транспорт сейчас в меньшей степени подвержен влиянию ограничительных мер, нежели морской, автомобильный или воздушный", - заключили в Минтрансе.

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