{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Четыре сотрудника Росатома заразились коронавирусом

Три случая зафиксированы в России, один - в Венгрии

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Четыре сотрудника Росатома заражены новой коронавирусной инфекцией: трое - в России, в том числе на Белоярской АЭС в Свердловской области, и один - в Венгрии. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев в видеообращении к сотрудникам отрасли.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"На сегодняшний день у нас четыре подтвержденных случая заболевания. Один из них за рубежом, в Венгрии. Коронавирусная инфекция зафиксирована у венгерской гражданки, она сотрудница компании Ganz EEG Kft, "дочки" "Атомэнергомаша". С российскими гражданами она не контактировала. Внутри страны трое заболевших. Все - в концерне "Росэнергоатом", - сказал он.

Лихачев отметил, что один из трех сотрудников "Росэнергоатома" "привез коронавирус из отпуска", добавив, что этот человек на работу не выходил и в контакты с коллегами не вступал. Вторая заболевшая - сотрудница центрального аппарата концерна, ее руководство оперативно приняло все необходимые меры и провело дезинфекцию помещения. Третий - сотрудник Белоярской атомной станции, это стало первым случаем заражения в атомных городах.

"Пока это единственный подтвержденный факт коронавируса в наших городах. Заболел сотрудник Белоярской атомной станции, сейчас он и его супруга лечатся в Екатеринбурге. Все, с кем он общался, - на карантине", - сказал Лихачев.

По его словам, чтобы обеспечить непрерывность работы станции, Росатом пошел на "жесткие меры" и изолировал весь оперативный состав, работающий на блочных щитах управления. "Все работники пяти дежурных смен теперь живут в профилактории, отдельно от семей. Их доставляют на станцию специальным автотранспортом. Всем, конечно, обеспечено медицинское обслуживание под контролем Федерального медико-биологического агентства", - сказал глава госкорпорации.

Росатом в настоящее время работает над возможностью возвращения части российского персонала со строительных площадок атомных электростанций, сооружаемых за рубежом. "Понятно, что люди волнуются, кто-то хочет вернуться домой. Информирую, что такая работа уже идет, и всем желающим будет обеспечена возможность вернуться в самые ближайшие дни. Отмечу, что это непростая задача: нужно получить разрешение местных властей, согласовать это с правительством РФ, МИД, пограничной службой, заказать чартерные рейсы", - сказал Лихачев.

Теги
РоссияЛихачев, Алексей ЕвгеньевичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Путин подписал закон о выводе бизнеса из-под статьи УК о преступных сообществах
Под действие закона попадут бизнес-структуры, которые не были заведомо созданы с криминальными целями
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС