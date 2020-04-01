Четыре сотрудника Росатома заразились коронавирусом

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Четыре сотрудника Росатома заражены новой коронавирусной инфекцией: трое - в России, в том числе на Белоярской АЭС в Свердловской области, и один - в Венгрии. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев в видеообращении к сотрудникам отрасли.

"На сегодняшний день у нас четыре подтвержденных случая заболевания. Один из них за рубежом, в Венгрии. Коронавирусная инфекция зафиксирована у венгерской гражданки, она сотрудница компании Ganz EEG Kft, "дочки" "Атомэнергомаша". С российскими гражданами она не контактировала. Внутри страны трое заболевших. Все - в концерне "Росэнергоатом", - сказал он.

Лихачев отметил, что один из трех сотрудников "Росэнергоатома" "привез коронавирус из отпуска", добавив, что этот человек на работу не выходил и в контакты с коллегами не вступал. Вторая заболевшая - сотрудница центрального аппарата концерна, ее руководство оперативно приняло все необходимые меры и провело дезинфекцию помещения. Третий - сотрудник Белоярской атомной станции, это стало первым случаем заражения в атомных городах.

"Пока это единственный подтвержденный факт коронавируса в наших городах. Заболел сотрудник Белоярской атомной станции, сейчас он и его супруга лечатся в Екатеринбурге. Все, с кем он общался, - на карантине", - сказал Лихачев.

По его словам, чтобы обеспечить непрерывность работы станции, Росатом пошел на "жесткие меры" и изолировал весь оперативный состав, работающий на блочных щитах управления. "Все работники пяти дежурных смен теперь живут в профилактории, отдельно от семей. Их доставляют на станцию специальным автотранспортом. Всем, конечно, обеспечено медицинское обслуживание под контролем Федерального медико-биологического агентства", - сказал глава госкорпорации.

Росатом в настоящее время работает над возможностью возвращения части российского персонала со строительных площадок атомных электростанций, сооружаемых за рубежом. "Понятно, что люди волнуются, кто-то хочет вернуться домой. Информирую, что такая работа уже идет, и всем желающим будет обеспечена возможность вернуться в самые ближайшие дни. Отмечу, что это непростая задача: нужно получить разрешение местных властей, согласовать это с правительством РФ, МИД, пограничной службой, заказать чартерные рейсы", - сказал Лихачев.