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Reuters: Индия может ослабить ограничения на экспорт медикаментов из-за давления США

Индия производит более четверти всех лекарств в мире

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Индия может ослабить ограничения на экспорт фармацевтической продукции из-за давления со стороны США. Об этом в среду сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве.

"Наше правительство испытывает очень серьезное давление. Больше всего США интересует парацетамол, он для них очень важен", - приводит Reuters слова индийских чиновников. По их словам, ограничения на лекарственные средства, включая парацетамол, будут ослаблены в течение двух дней и в отношении всех стран.

По данным Reuters, Индия производит более четверти всех воспроизведенных лекарственных средств (дженериков) на мировом рынке. 24% импорта медицинских препаратов в США приходится на Индию.

В марте индийское правительство ввело ряд ограничений на экспорт 26 наименований фармацевтической продукции с тем, чтобы исключить возможность возникновения их нехватки на внутреннем рынке. В связи с этими ограничениями индийские компании должны получать разрешение властей на поставки за рубеж.

Во вторник госсекретарь США Майкл Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел Индии, обсудив сотрудничество в фармакологической сфере.

Теги
СШАИндияПандемия коронавируса нового типа
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