Reuters: в ЕС запустят инициативу по разработке приложений для борьбы с коронавирусом

ТАСС, 1 апреля. Европейские специалисты в сфере науки и техники запустят в среду совместную инициативу по поддержке использования цифровых приложений в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, задачей новой платформы "Отслеживание контактов на территории Европы с сохранением конфиденциальности личных данных" (Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing, PEPP-PT) станет разработка приложений, позволяющих фиксировать контакты между людьми как внутри отдельных стран, так и во всем Евросоюзе. В разработке примут участие 130 экспертов из восьми государств. Подчеркивается, что инициатива не будет нарушать Общий регламент защиты данных, который действует на территории ЕС с мая 2018 года и ограничивает доступ к персональной информации пользователей.

В частности, как отмечает агентство, этот документ усложняет сбор данных о местоположении людей, а эти сведения могут быть полезны в борьбе с распространением коронавируса. Поэтому более подходящим способом осуществления задумки является использование Bluetooth: эта технология регистрирует контакты между устройствами, находящимися на близком расстоянии. Таким образом пользователи, которые приблизились к инфицированному, смогут получить соответствующее уведомление.

Через Bluetooth работает, например, сингапурское приложение TraceTogether. Если у одного из пользователей будет обнаружен коронавирус, то сотрудники Минздрава смогут установить максимальный круг лиц, с которыми человек пересекался за последнее время. Вместе с тем эта программа не собирает личную информацию о человеке, местах его посещения и прочем.

Согласно источникам в правительстве Германии, на которые ссылается Reuters, в этой европейской стране аналогичное приложение станет доступно в середине апреля в качестве одной из мер по ослаблению ограничений, связанных с самоизоляцией.