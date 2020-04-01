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Пандемия коронавируса нового типа
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Генпрокуратура и ФАС усилили меры, чтобы не допустить роста цен на продукты и лекарства

Проводится системный мониторинг складывающейся ситуации

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ совместно с Федеральной антимонопольной службой усилила меры по недопущению роста цен на продукты, лекарства и медицинские маски во время пандемии коронавируса. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства в среду.

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"Генеральной прокуратурой РФ во взаимодействии с Федеральной антимонопольной службой и иными уполномоченными органами усилена работа по противодействию нарушениям при ценообразовании на продукты питания и лекарственные средства. Обеспечены системный мониторинг складывающейся ситуации и обмен соответствующей информацией", - сообщили в Генпрокуратуре.

В частности, речь идет о социально значимых товарах первой необходимости - крупе, сахаре, соли. Прокуратура уделяет особое внимание предотвращению злоупотреблений при их реализации, которые создают условия для ажиотажного спроса и иных социальных негативных последствий. "Помимо этого, под постоянным контролем прокуроров находятся вопросы исполнения законодательства при установлении цен на лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В ходе надзорных мероприятий в том числе будут приняты меры к выявлению незаконных действий при реализации медицинских масок", - сообщили в надзорном ведомстве.

Также прокуратура начала проверки для установления и пресечения нарушений антимонопольного законодательства, фактов заключения антиконкурентных соглашений, необоснованного увеличения стоимости продуктов и лекарств. По итогам проверок виновные будут привлечены к ответственности.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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