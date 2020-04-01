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Пандемия коронавируса нового типа

Роспечать просит крупные издательства поддержать отрасль и сотрудников

Глава Роспечати Михаил Сеславинский заявил, что 30% мартовской зарплаты потратит на онлайн покупку книг малых издательств в небольших книжных магазинах

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Роспечать попросила крупные издательские холдинги поддержать книжную индустрию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства со ссылкой на его главу Михаила Сеславинского.

"Я считаю, что владельцы и бенефициары крупных холдингов имеют определенные резервы, чтобы поддержать своих сотрудников и подать хотя бы символический пример своего вклада в борьбу с экономическим кризисом, как это сделали руководители других компаний", - цитирует Сеславинского пресс-служба.

Он также заявил, что 30% мартовской зарплаты потратит на онлайн покупку книг малых издательств в небольших книжных магазинах.

Кроме того, в Роспечати заявили, что Российским книжным союзом уже разработан ряд антикризисных мер по поддержке отрасли, предложения направлены премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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