Роспечать просит крупные издательства поддержать отрасль и сотрудников

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Роспечать попросила крупные издательские холдинги поддержать книжную индустрию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства со ссылкой на его главу Михаила Сеславинского.

"Я считаю, что владельцы и бенефициары крупных холдингов имеют определенные резервы, чтобы поддержать своих сотрудников и подать хотя бы символический пример своего вклада в борьбу с экономическим кризисом, как это сделали руководители других компаний", - цитирует Сеславинского пресс-служба.

Он также заявил, что 30% мартовской зарплаты потратит на онлайн покупку книг малых издательств в небольших книжных магазинах.

Кроме того, в Роспечати заявили, что Российским книжным союзом уже разработан ряд антикризисных мер по поддержке отрасли, предложения направлены премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.