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Путин подписал закон о немедленной публикации ЦБ запрета банкам на прием вкладов

Целью изменений является обеспечение большей прозрачности надзорной деятельности Банка России и доступа потребителей банковских услуг к информации о финансовом состоянии банков

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на раскрытие Банком России информации о вводимых запретах на привлечение денежных средств физических лиц во вклады и (или) открытие и ведение банковских счетов физлиц в банках. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает немедленное раскрытие ЦБ таких данных. Так, информация должна быть удалена с сайта ЦБ не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока действия запрета, а в случае отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций - в день размещения на сайте Банка России соответствующей информации.

Целью изменений является обеспечение большей прозрачности надзорной деятельности Банка России и доступа потребителей банковских услуг к информации о финансовом состоянии банков. Прежде такая информация относилась к банковской тайне.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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