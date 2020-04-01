Росстат подтвердил рост ВВП в 2019 году на уровне 1,3%

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Вторая оценка роста ВВП РФ в 2019 году составила 1,3%, что совпадает с первой оценкой, следует из данных Росстата.

"Вторая оценка индекса физического объема ВВП за 2019 год совпала с ранее опубликованными данными и составила 101,3%. Согласно второй оценке, в абсолютном выражении величина валового внутреннего продукта за 2019 год составила 110,046 трлн рублей (первая оценка- 109,362 трлн рублей)", - говорится в пояснении Росстата.

Отмечается, что наибольшее влияние на рост физического объема ВВП в течение 2019 года оказывало увеличение добавленной стоимости добывающих производств, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научной и технической деятельности, деятельности в области культуры и спорта.

Кроме того, в отдельные периоды отмечалась положительная динамика в обрабатывающих производствах (104,2% в III квартале), оптовой и розничной торговле (106,4% в IV квартале), деятельности по транспортировке и хранению(102,8% во II квартале), образовании (101,4% в I квартале).