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Инфляция в России с 24 по 30 марта замедлилась до 0,2%

В годовом выражении инфляция на 30 марта, согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты, сложилась на уровне более 2,75%

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Потребительские цены в России в период с 24 марта по 30 марта 2020 года выросли на 0,2% против 0,3% неделей ранее, свидетельствуют данные Росстата.

С начала марта инфляция набрала 0,7%, с начала года - 1,5%.

В годовом выражении инфляция в РФ на 30 марта, согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты, сложилась на уровне более 2,75%.

По данным Росстата, за отчетный период цена на сахар-песок возросла на 3,5%, куриные яйца - на 2,3%, гречневую крупу - на 2,2%, рис шлифованный - на 1,2%, куриное мясо - на 1%, пшеничную муку, говядину, макароны и вермишель - на 0,6-0,8%, а на свинину, баранину, мясные консервы, подсолнечное масло и поваренную соль - на 0,3-0,5%. При этом стоимость питьевого молока снизилась на 0,1%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,5%, в том числе на лук репчатый - 7,8%, морковь - 3,7%, капусту белокочанную - 3,3%, картофель - 2,8%, яблоки - 2,2%. В то же время огурцы стали дешевле на 5%, помидоры - на 0,7%, отметили в ведомстве.

Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - снизились на 0,1%.

Минэкономразвития ожидает, что годовая инфляция в марте сложится на уровне 2,3-2,4%. Прогноз по итогам 2020 года - 3%. При этом первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов ранее заявил, что на фоне ослабления рубля инфляция в 2020 году может оказаться в районе 4%.

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