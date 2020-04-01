Путин подписал закон о порядке оценки вклада РФ в уставный капитал "Почты России"

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий порядок оценки имущества РФ, вносимого в качестве дополнительного вклада в уставный капитал "Почты России". Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации. Поправки внесены в закон "Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России".

По предварительным данным компании, необходимо оценить рыночную стоимость около 30 тыс. объектов недвижимости, в том числе около 6 тыс. земельных участков.

Закон предусматривает, что недвижимость, которая вносится в оплату дополнительных акций "Почты России", будет оценена по его кадастровой стоимости (а в случае отсутствия таковой - по рыночной стоимости). Такие меры позволят избежать дополнительных расходов из бюджета в 1 млрд рублей. Кроме того, отменяется требование об обязательном установлении рыночной стоимости объектов недвижимости, внесенных в качестве вклада в уставный капитал "Почты России".

Документ устанавливает, что при отчуждении, передаче во владение или пользование объектов движимого имущества, балансовая стоимость которых превышает 100 тыс. рублей, они (как и объекты недвижимого имущества) подлежат оценке в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.