Власти Петербурга оценили ущерб экономике города от пандемии коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Ограничительные меры, введенные в Санкт-Петербурге для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, нанесут ущерб экономике города в размере не менее 20% от валового регионального продукта (ВРП) по итогам 2020 года, сообщил в среду вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин на заседании Законодательного собрания, отвечая на вопросы депутатов.

"По ВРП мы считаем, что снижение по итогам 2020 года составит 20% в сравнении с результатом 2019 года. Итоговый показатель [по итогам 2020 года] будет зависеть от продолжительности ситуации в которой мы находимся", - сказал он.

Ранее на заседании городского правительства глава комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников сообщал, что в первом квартале 2020 года зафиксировано снижение доходов бюджета в сравнении с ранее установленным прогнозом. Проект бюджета на 2020 год ориентировался на темп роста доходов в размере 7,4% по итогам года. В первом квартале рост сократился на 2% от прогнозного, при сохранении текущих темпов роста до конца 2020 года это приведет к выпадению доходов бюджета в размере порядка 60 млрд рублей.

В среду депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержали законопроект, представляющий собой первый блок антикризисных мер для предприятий, оказавшихся в сложной ситуации из-за введенных ограничений на фоне эпидемиологической обстановки. Проект состоит из ряда налоговых льгот для организаций в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания, культуры, спорта, организации досуга и развлечений, туризма, образования и санаторно-курортных организаций.

Как сообщал накануне уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов, среди предпринимателей Петербурга возросло количество обращений в аппарат уполномоченного с просьбой разъяснить способ получения действующих льгот для бизнеса, предоставляемых городским правительством, а также тех инструментов, которые планируется ввести в ближайшее время. Амбросимов подготовил обращение в координационный совет города по противодействию распространения коронавирусной инфекции с просьбой рассмотреть возможность сократить для органов исполнительной власти допустимый срок предоставления ответа на запрос представителя с действующих 30 до семи дней на период действия ограничений для бизнеса.

Бизнес-сообщество Петербурга также беспокоит вопрос дальнейшей возможности выполнения обязательств по выплате арендных платежей за второй квартал 2020 года, которые предлагается отсрочить до 31 декабря 2020 года с возможностью последующей рассрочки в течение 2021 года. Эту меру планируется применять для компаний в сфере туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания. В дальнейшем вопрос исполнения арендных обязательств компаниями, оказавшимся в зоне риска, будет прорабатываться с поиском оптимальных решений.

Меры противодействия распространению коронавируса в Петербурге

Власти Санкт-Петербурга ввели режим полной изоляции для жителей, им предписано не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности, которая не приостановлена, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров. Разрешен выгул животных и вынос мусора на расстоянии до 100 метров от дома. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах, за исключением перевозки пассажиров и багажа общественном транспортом и легковых такси.

Всего в Санкт-Петербурге, по последним данным, коронавирусной инфекцией заразились 125 человек, семеро из них выздоровели, двое пациентов с положительным тестом коронавирус умерли.