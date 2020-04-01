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Фондовые торги в США открылись резким снижением основных индексов

В частности, Dow Jones упал на 719 пунктов (3,28%), до отметки 21 197 пунктов

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду открылись значительным снижением основных индексов на фоне прозвучавших во вторник на брифинге в Белом доме высказываний президента США Дональда Трампа о том, что в связи с распространением нового коронавируса предстоящие две недели будут для Соединенных Штатов очень тяжелым периодом.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, в первые минуты после начала сессии американский промышленный индекс Dow Jones упал на 719 пунктов (3,28%), до отметки 21 197 пунктов. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 82,81 пункта (3,19%) и оказался на отметке 2 502 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 219 пунктов (2,83%), до 7 482 пунктов.

"Финансовые рынки реагируют на вероятное увеличение длительности и масштабов экономических потрясений, вызванных пандемией коронавируса, что может служить указанием на то, последствия для экономики могут оказаться глубже и значительнее, чем предполагалось еще неделю назад", - привела телекомпания Си-эн-эн мнение эксперта корпорации AxiCorp Стивена Иннеса.

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