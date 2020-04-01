HK Electric сотрудничает с Landis+Gyr для преобразования Гонконга в "умный" город

ТАСС, 1 апреля. /ТАСС/. Швейцарская Landis+Gyr объявила о заключении контракта с компанией Hongkong Electric на внедрение усовершенствованной измерительной инфраструктуры Gridstream в рамках программы преобразования Гонконга в "умный" город. Об этом сообщил ресурс PRNewswire.

"Внедрение AMI (advanced metering infrastructure) играет важную роль для HK Electric, поскольку это позволит компании не только улучшить качество обслуживания клиентов, но и повысить точность мониторинга сети. Кроме того, обновленная инфраструктура даст клиентам возможность более эффективно управлять своим энергопотреблением", - сказал директор по клиентскому сервису Hongkong Electric Рэймонд Чой.

В рамках проекта будет развернута цифровая платформа Landis+Gyr Gridstream, объединяющая систему "умных" счетчиков, коммуникационную инфраструктуру и систему управления данными. Контракт также предусматривает возможность расчета оптимальной стоимости сетевых активов на базе передовых аналитических алгоритмов, разработанных Landis+Gyr.

HK Electric стремится минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и поддерживать устойчивое развитие путем постепенного увеличения доли использования природного газа в процессе выработки электроэнергии. Внедрение "умных" систем учета для клиентов является одной из инициатив компании по преобразованию Гонконга в "умный" город.

Реализация проекта запланирована на два года.